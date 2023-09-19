大陸選秀節目《中國好聲音》被爆李玟生前抗議賽制不公，和節目起爭執，甚至傳出花錢買導師「轉身」等風波，《好聲音》一度被停播調查，製作公司「星空華文傳媒」股價曾單日蒸發港幣100億元（約台幣406億元） ，不過現今則傳出，星空華文成立新公司「上海美是什麼」。

上海美是什麼企業管理有限公司於9月13日成立，法定代表人為田明，註冊資本300萬元人民幣，經營範圍含演出經紀，廣告設計、代理，廣告製作，廣告發布，第一類、第二類醫療器械銷售，健康咨詢服務等等，股東信息顯示，該公司由星空華文國際傳媒有限公司、上海火言火又醫療科技有限公司分別持股67%、33%。

星空華文傳媒成立新公司，消息引發網友留言酸：「換湯不換藥」、「好聲音還想再重出江湖，搞個新節目嗎」、「不得不震驚呀，這消息」。其實，自從李玟和《好聲音》衝突曝光後，節目遭外界撻伐，並在上個月25日停播，公司股價陷入低靡，甚至8月的股價從港幣126元，一路暴跌到僅港幣24.5元，還曾一日就蒸發了港幣100億元（約台幣406億元）。

而《好聲音》在上月25日遭停播調查後，星空華文傳媒還發出聲明，表示事件調查正在進行中，公司正全力支持配合調查，積極提供必要協助，「我們期待調查結果還事件真相、願逝者安寧」，並提到，針對網路和媒體大量捏造不實謠言，「我們已委託律師事務所採取法律行動來維護自身權益」。