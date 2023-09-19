巴西進口雞蛋引發國內食安疑慮，新竹縣沒有倉儲和液蛋生產公司，衛生局成立查核專案小組，加強稽查市售雞蛋，目前稽查40件均符合規定，縣長楊文科強調「不要讓壞蛋在新竹縣出現！」若發現業者販售或使用「壞蛋」，將依《食品安全衛生管理法》開罰。

楊文科在19日在主管會報聽取衛生局長殷東 的報告後，質疑進口蛋是否會流入竹縣？是否稽查過烘焙業與液態蛋？學校的營養午餐有無使用進口蛋？

殷東成說，目前並未查到新竹縣內有進口蛋，都是國內生產的雞蛋，至於液態蛋要查的重點在於，是否用進口蛋混國產蛋，目前稽查縣內業者，確定使用國產蛋。

殷東成說，若稽查發現雞蛋有腐敗、破損等情況，可依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元至2億元罰鍰，查核時若有未標示產地，將可罰3萬元至300萬元，若有產地標示不實情況，如是巴西進口，卻標示台灣，將可罰4萬元至400萬元。

教育局長楊郡慈表示，營養午餐供應商的食材，依契約必須符合「3章1Q」才能使用，已經全面確認無虞。

殷東成表示，該局啟動市售雞蛋加強稽查專案，稽查場域包括5家蛋行、大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業及餐飲業等處，預計執行到年底，每月查核50件以上蛋品。

查核項目包括雞蛋外殼有無破裂、雞蛋本身有無變質腐敗或發霉等異狀，還有是否正確標示品名、原產地、有效日期及負責廠商等，還會加強查核蛋源原產地，目前稽查40件，均符合規定。

殷東成說，有關液蛋部分，新竹縣並無液蛋生產公司，將會針對使用液蛋的業者，加強稽查液蛋來源，縣內有1家洗選蛋商，7月間已會同衛福部食品藥物管理署稽查，蛋源產地均為國內，會密切關注中央及各縣市有疑慮蛋源產地流向訊息，做好食品安全把關。