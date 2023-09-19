民眾黨籍新竹市長高虹安遭控任立委期間涉詐領助理費，被依違反貪污治罪條例起訴，民眾黨中央評議委員會昨（18）日開會，對高祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪前不得聲請恢復黨權。民進黨前青年部主任吳濬彥分析2事，並直言民眾黨此舉透露出的訊息，恐不只是高詐領助理費這件事要完蛋了。

高虹安遭起訴後，民眾黨中評會委員主動調查，中評會昨日開會討論，決議依黨內《廉政準則》第2條及第6條規定，認定高虹安違反黨內廉政紀律，對高虹安作出暫停黨權處分。對此，吳濬彥今在臉書提到，一個多月前，柯文哲還是力挺高虹安的態度，還嫌棄司法只去查46萬元，不去查其他金額更大的案子。

為了才過一個多月，柯文哲態度丕變？吳濬彥分析2事是關鍵。吳濬彥說這個月初高虹安陸續被掀出住豪宅、多輛名車接送及伴侶介入市政等爭議，深陷貪瀆疑雲。此外，吳濬彥也提到昨日《三立新聞》報導稱高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，得標都更案的「高登國際」創辦人是將回建築租給李忠庭的林美滿。

綜合上述兩事，吳濬彥認為，民眾黨在這時間點召開中評會做高虹安停權處理，透露出的訊息，恐怕不只是高虹安詐領助理費這件事情要完蛋了。