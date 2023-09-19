一名32歲的女子感嘆至今仍單身，她在網路徵男友，希望另一半有穩定收入、勤奮、無任何不良嗜好，最好要有車有房且沒有負債，網友全部搖頭，認為以現今的房價，要有房已很困難，有房還要無貸款根本不可能，直呼「妳可能要單身一輩子。」

原PO近日於臉書社團《匿名公社》指出，今年32歲仍單身，不求另一半高富帥，有穩定收入、不能好吃懶做、沒有任何不良嗜好，最好有車有房且沒有負債，但她至今沒遇到理想對象，「是不是30歲後對象就難找了？還是我的要求太高？」

文章上線，一票人認為有房根本不可能無負債，逾千名網友留言，「有房，無負債幾乎不可能」、「要有車有房無負債，這不是要找高富帥是什麼？」、「有車有房又沒負債很難吧，大部分買房都貸款」、「有房有車，還要無負債喔？這樣起碼要畢業後10年內賺進千萬耶」、「有房怎麼可能無負債？妳可能要單身一輩子。」

也有人要原PO審視自己的條件，「看一下自己條件，如果沒有白富美，又沒車、沒房、有貸款，妳當剩女也是應該的」、「妳得條件相當啊！如果妳不漂亮，要求卻這麼多，妳是準備孤身一人走進那個家」、「妳的條件好嗎？如果條件好怎麽會沒男友」。