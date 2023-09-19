告五人人氣聲勢再攀新高峰（相信音樂提供）

犬青仙氣中帶點率性。（相信音樂提供）

告五人常在各種不經意的瞬間當中，尋找創作的樂趣。（相信音樂提供）

告五人繼《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》美國聖荷西場公布完售，更創下上海、紐約場館「出道最短華人樂團」演出新紀錄，吸引包括人壽、咖啡連鎖、汽車、飾品、傢俱等廠商上門詢問，近日已接下兩個代言，今公布今年首支代言是國際知名工裝品牌Dickies大中華區品牌代言人，躋身千萬身價鍍金天團行列。

告五人巡迴演唱會一場接一場，2個月連飛10個城市，百忙之中喬出廣告拍攝時間，上週在巡演中度過生日的哲謙，分享他在忙碌中特地去拔罐來調理身體，笑說自己：「背後很火熱。」犬青也回應：「光看就很痠！」。作為「仙氣」擔當的犬青表示，自己外出必備「香氛精油」與「沐浴球」，她說：「讓飯店都是家裡的味道，會比較心安。」雲安則是藉著演出空檔，到場館附近品嚐美食，像是深圳汕頭火鍋、長沙臭豆腐、糖油粑粑等等。

告五人不僅身價翻漲，夯曲點擊也持續攀升，〈我想要佔據你〉歌曲MV連2週登上音樂發燒排行榜，3張專輯《帶你飛》、《運氣來得若有似無》和《我肯定在幾百年前就說過愛你》更同時佔據3大音樂串流平台榜單，歌曲傳唱度極高，也讓歌王歌后私下向告五人邀歌。而告五人也持續舉辦《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》，接下來將至南京、北京、蘇州、紐約、聖荷西與拉斯維加斯開唱。