早前剛入獄就被轉送醫院的泰國前總理戴克辛，可能最快在明年2月就可獲得假釋。

戴克辛在2001至2006年擔任總理期間，被認為改善了泰國東北、北部的農村設施，以及提升米價有功，因而獲得大批農民和基層選民的堅實支持，造就泰國東北部成了執政黨為泰黨的大票倉。縱觀泰國政治現況，戴克辛和為泰黨依然擁有忠心耿耿的支持者，政治地位牢固。

流亡國外15年的戴克辛於8月22日回國，隨後他在濫用權力和瀆職、非法下令國營銀行發放外國貸款，以及透過代理人非法持有股份的罪名下，被判8年有期徒刑。 不過，戴克辛入獄服刑第1天，就因高血壓而被轉送皇家警察醫院治療。幾天後，泰王瓦吉拉隆功宣布，將戴克辛的刑期減至1年。

​​泰國一名高級監獄官員告訴《路透》，戴克辛很可能會提前出獄。 這是因為在監獄服刑6個月後，年齡超過70歲或身體不適的囚犯，都有資格獲得假釋。這名官員說，監獄部門會針對個別案例進行評估。他也提到，醫療專家將根據戴克辛的病情做出酌情判斷，讓他在醫院接受治療，並且沒有時間限制。