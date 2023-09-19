新竹縣50歲郭姓婦人，解尿疼痛、排尿困難，只服用一般成藥緩解不適，造成反覆發炎，吃藥又再復發的惡性循環，直到出現血尿疼痛才到東元綜合醫院泌尿外科求診，檢查立刻揪出病因，竟是4x2.5x2.5公分大的結石，宛如「珊瑚礁」在膀胱裡滾動，做「內視鏡鈥雷射」手術，將大結石擊碎成粉末一次清除乾淨，郭婦隔天即出院返家。

東元泌尿外科醫師戴順慶說，膀胱結石只要沒有造成阻塞，多數不會疼痛，郭婦的疼痛感，是因結石在膀胱內會滾動，摩擦到膀胱壁引起血尿及細菌感染所造成。

郭婦過去沒有結石病史，從年初開始反覆膀胱發炎，至今也才8個月，結石竟可長到4x2.5x2.5公分，相比一般約0.5公分，體積是一般人的十倍大，初判可能是天氣炎熱、水份補充不足，加上膀胱反覆發炎，才會使草酸鈣日夜累積，從小石頭滾成大石頭。

戴順慶指透過內視鏡頭影像可見膀胱內壁有反覆摩擦造成的多處紅點，部分區域已經出現「膀胱內膜不平整」的情形，若不介入治療，持續慢性刺激膀胱壁，長期下來恐演變成息肉，再拖下去不排除變癌症，嚴重細菌感染延誤成敗血症鄉，更會危及生命。

戴順慶指出，現在新型的「內視鏡鈥雷射手術」能精準粉碎結石，鈥雷射能將結石打成粉末狀，粉末再隨著內視鏡水流排出，一次就能清除乾淨，減少手術時間效率高，術間幾乎不流血、無傷口、風險低、復原快，一般小結石的手術時間約10分鐘以內，相比傳統手術只能打成顆粒狀再夾出，鈥雷射碎石的手術整體滿意度更高。

結石一般的好發族群包括，長期臥床放置尿管、男性攝護腺肥大、60歲以上老人，因為行動不便水喝得太少，有尿路感染、反覆發炎的情況，要即早就醫治療，以免小病拖成大病。