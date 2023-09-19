新竹市前市長林智堅因歷史遺跡「寡婦樓」被破壞，憤而凍結「都更審議程序」，但最近卻傳出高虹安上任後，重啟寡婦樓都更案，且開發商「理銘開發」與高虹安和李忠庭2人的「回建築」林姓房東似有關係，遭疑是恐有對價關係。對此，新竹市府稍早做出回覆。

據《三立新聞》昨報導，高虹安男友李忠庭承租的「回建築」，房東名叫林美滿，其過去為高登國際的創辦人兼前董座，買下「回建築」後租給李忠庭；高虹安曾承表示。有時會到男友租屋處住。該報導指，理銘開發分別有一名林姓、一名李姓獨董，2人之前擔任高登國際的前董事與前監察人。該報導質疑，林姓獨董與林美滿有親緣關係。

對此，新竹市政府今日發出新聞稿回應，稱此案於104年即已依法依規進行相關審議作業，並於111年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，市府嚴正聲明該報導為錯誤不實訊息。都發處也給出7條說明：

一、寡婦樓都更案範圍屬於國防部土地，國防部為活化國公有土地，委託內政部營建署城鄉分署發包公開招標實施者，並由理銘開發股份有限公司得標，於103年6月17日簽約。本案依都更前參與分配之權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億，國產署約7737萬，理銘開發約8.3億。

二、因寡婦樓都更案座落於頭前溪水質水量保護區內，且面積達3. 1公頃，基地內涉及古蹟歷建、老樹保存等議題，故進行都更審議作業時，依規需先行辦理包括環境影響評估、文資、綠資源審議等相關作業，待相關重要議題釐清後，再進行都更審議作業。

三、以涉及樹木移植綠資源審議作業為例，已於111年9月經審議會審議通過，111年11月1日經新竹市議會備查，111年11月2日經本市府備查。

四、文資審議部分，於103年6月30日提送新竹市文資審議會審議，決議為登錄編號2（燃料廠房）、編號4（大油槽）、編號5（大廠房）為歷史建築，編號6（辦公廳舍）納入歷史建築內保存，另1號廠房（寡婦樓）則以意象或局部保存為原則。後1號廠房（寡婦樓）於104年4月遭拆除，有關1號廠房（寡婦樓）文資身分認定事宜，經專案小組審查後決定交由文資審議會確認，及至110年4月22日召開文資審議會確認1號廠房（寡婦樓）不具文資身分。

另歷史建築周邊營建開發工程行為涉及文資法34條部分，經多次（111年10月18日、11月24日、12月16日及112年5月8日）文資委員審查，決議修正後通過。至歷史建築建物（2號燃料廠房、4號大油槽、5號大廠房）修復工程基本設計審查，經文資委員112年5月8日及9月4日2次審查會議，會議決議修正後通過，後續將續行細部設計審查作業。

五、有關該案環境影響評估審議作業，新竹市府依規於105年組成初審小組，小組委員及召集人全由外聘專家學者組成，於112年8月3日經第4次初審會議建議通過後，尚需進行環評大會審議作業。

另新竹市府也強調，環評小組委員會議非市長主持，府內都審會則秘書長主持，特定媒體所謂「對價關係」不僅完全「子虛烏有」，更嚴重打擊市府聲譽。

六、都更審議作業，於104年報核後，期間函請實施者確認基地文資及綠資源等疑義，俟完成後再續行審議作業。竹市府強調，由前述資料可看出，寡婦樓都更案，新竹市府於104年即已依法依規進行相關審議作業，期間經歷包括文資、環境影響評估及綠資源等疑義釐清，並無「在林前市長任內凍結，並於高市長任內才重新啟動」之情事。

七、新竹市府最後嚴正呼籲，相關媒體在報導前，應落實查證作業，勿扭曲事實。