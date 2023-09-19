高雄1名39歲的周姓男子因毒品案遭通緝，但在逃亡期間他仍持續販毒，開車四處與人交易毒品，甚至還有毒駕行為，警方日前掌握他行蹤並將他逮捕，查獲34包大麻，周嫌還會使用真空包裝分裝毒品，避免受潮，標榜品質有保證，不過仍難逃法網，被逮依法送辦。

高雄刑大隊偵七隊於今年7月偵辦一起大麻案，掌握1名去年11月因毒品案被橋頭地方檢察署通緝的39歲周姓男子，疑就是大麻販毒案上手毒販，他藏匿在高雄市苓雅區某透天厝分租套房中，警方蒐證時發現，周嫌甚至多次邊開車邊吸食大麻毒品，更明目張膽開著車在大馬路旁交易大麻毒品，涉嫌毒駕恐危害用路人安全。

警方於周男車內及租屋處查獲34包大麻，另外還有捲菸紙、自製煙斗等物。（洪靖宜攝）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

警方於7日向法院聲請搜索票，趁周嫌下車之際上前逮捕，雖然他一再向警方表示沒有毒品，但還是在車內及租屋處查獲34包大麻，另外還有捲菸紙、自製煙斗、水煙斗吸食器、電子磅秤、研磨器、捲菸紙、紙濾嘴、夾鏈袋、封口膜、封口機、手機、金融卡、新臺幣6000元等。

據了解，周男在租屋處自行分裝毒品，還使用真空包裝，就是避免受潮，對於許多買家來說是「品質保證」，但大麻是列管第二級毒品，不論是製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用大麻，都構成犯罪行為，訊後被依違反毒品違害防制條例移送地檢署偵辦。

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