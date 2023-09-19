施工圖中，以單圍苓H鋼支撐連續壁，但下方卻改以雙圍苓H鋼，可見基泰早已知道支撐有問題。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

圍苓的H鋼凹陷嚴重，凸顯連續壁的支撐已經出現無法負荷的狀況。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

多位大直街94巷1弄雙號居民個資被洩漏，導致基泰得以打電話詢問「合建意願」。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

基泰建設施工造成鄰房下陷，民進黨台北市議員陳怡君前往工地測量並對比安全措施剖面示意圖，不僅發現連續壁厚度不足60公分，圍苓H型鋼也被撐變形，基泰卻視而不見，更有雙號住戶個資被洩漏，收到基泰電話詢問「合建意願」，凸顯基泰如今還在滿腦子想賺黑心錢。

陳怡君於基泰工地連續壁工程實地測量發現，基泰安全措施剖面示意圖中，規劃連續壁應為60公分，實際測量卻僅50公分。而原為「單圍苓（支撐連續壁的結構）」設計，下方卻變為「雙圍苓」，可見基泰在開挖中，已發現連續壁的支撐無法負荷，而圍苓的H型鋼更因水平支撐的壓力，被稱到變形，基泰卻視而不見，不把人命當回事，

她批評，連續壁是地下工程的牆體，同時也是建物地下室的外壁，保障地下室與建物主結構安全、避免軟土層鬆動滑落及水份滲出，保護工地與周圍建物地基的安全。基泰抱持賭一把的心態未照圖施工，簡直草菅人命。

陳怡君炮轟，大直街94巷1弄雙號居民昨晚更反映，基泰拿到他們的個資，打電話詢問「合建意願」。基泰草菅人命還想再賺一把，十分惡劣可惡。而出事後基泰沒有任何反省，怪政府效率、怪媒體亂報導還抹黑民代監督，就是不反省自己的過失，如今還滿腦子想賺黑心錢，

陳怡君呼籲，北市府應積極召開說明，整合地方意見，不應讓住戶2派意見造成對立氛圍，更讓基泰在地方上如同嗜血禿鷹，挾持民眾無家可回的恐懼，在地方繼續拉客，而基泰若有誠意，應「免費」原地重建還住戶家園。此外，公部門及有心人士也勿將民眾資料外洩。