為了釐清信興蛋品流向，高雄市衛生局今日兵分3路稽查轄內進口雞蛋倉儲2處、及會同食品藥物管理署南區管理中心與屏東縣衛生局稽查信興公司位於屏東縣的洗選場，由於衛生局已3次發函要求信興業者提供相關進銷單據，今日現場仍無法提供，將依違反食品安全衛生管理法第41條暨同法第47條規定處罰鍰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，今日前往信興公司位於屏東縣的洗選場部分，九如洗選廠現場查澳洲進口蛋15萬9840顆（效期2023.9.17）及巴西進口蛋15萬5520顆（效期2023.9.24、2023.9.25）共計31萬5360顆，標示「勿動、待報廢」。

鹽埔雞蛋運銷合作社集貨場主要是農業部輔導的洗選場，處理國產蛋進出貨，現場原料都是散蛋籃裝貼牧場來源標示。

衛生局指出，信興業者無法提供受理農業部洗選蛋及液蛋進銷數量、流向，衛生局業已3次發函要求提供相關進銷單據，今日現場仍無法提供，將依違反食品安全衛生管理法第41條暨同法第47條規定處罰鍰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另衛生局今日亦同步分別至畜產會冷鏈倉儲之仁武物流廠查獲逾期待銷毀進口蛋總計532萬0800顆（巴西488萬8800顆、土耳其43萬2000顆），標示「過期品禁出」並整板包膜，未逾期巴西進口蛋29萬7360顆。

小港物流廠查獲逾期待銷毀進口蛋總計431萬8380顆（巴西403萬6680顆、土耳其8640顆、澳洲9萬4860顆、泰國17萬8200顆），標示「報廢品待銷毀」，未逾期進口蛋161萬6400顆（巴西23萬6160顆、澳洲73萬0080顆、泰國65萬0160顆），衛生局責令業者過期蛋品不得擅自移動，倘欲銷毀或移動須向衛生局核備，違者依違反食安法第47條第11款規定處3萬元以上罰鍰。

衛生局強調，持續加強量販店、賣場、超市、超商、市場、早餐、烘焙及蛋加工製造廠稽查，查察蛋品來源、標示及貯存是否符合食品安全衛生管理法，並抽驗蛋品檢驗動物用藥，以維護市民食的安全。