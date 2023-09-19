民眾黨籍新竹市長高虹安被檢方依違反《貪汙治罪條例》起訴，民眾黨中央評議委員會昨決議，暫停高虹安黨權。民眾黨發言人李頂立今天下午受訪表示，高虹安停權的部分也包含中央委員停權，但黨主席柯文哲跟民眾黨的態度，還是在司法的程序上面支持高虹安，提出有利於她的證據來捍衛自己的權利。

李頂立說，針對高虹安在過去立委時期助理費爭議，遭到檢方以《貪汙治罪條例》起訴，民眾黨中央評議委員會經過主動的調查釐清後，在昨天的開會後決議暫停黨權。

李頂立表示，這次事情基本上還是按照現有的相關的黨內的規範處理，中評會委員主動調查了解，發現違反民眾黨廉政準第2條及第6條的部分。

李頂立說明，第2條定義違反廉政紀律的範圍，其中第二項的部分為《貪汙治罪條例》，第6條是處分裁量的部分，若是有經檢察機關起訴者應暫停黨權。在民眾黨2020年既有廉政準則之下，評估這2條後按規定暫停黨權。

李頂立說，民眾黨中評會是獨立機關，包含什麼時候開會、做相關決議，其實不會對黨中央通知，會中的相關的內容部分，他們也都是得到轉述資訊，並不清楚。

他說，中評會做決議後，會按照程序通知當事人，但是畢竟屬於重大事項，針對主席柯文哲部分，會就詳細內容匯報，柯文哲的態度跟過去一樣，就是「該怎麼辦就怎麼辦」。

李頂立說，黨員權利包含對於黨的事務可以有政策建議，可以擔任各級黨職，具有選舉及被選舉權，被停權後就沒有上述權利；高虹安停權的部分也包含中央委員停權，也就是說，高虹安出席中央委員會以及在會中表決的權利都一併停權。

而高虹安日前已向中央委員會請假，李頂立說明，高虹安原來具有中央委員的資格，當然可以說這段時間先請假，請完假之後回來繼續中央委員身份，但在停權之後，中央委員相關的權利是停止的，她喪失中央委員資格，若高想要回來，因為沒有權利，所以也沒有「恢復」或是「不請假」的狀況。

李頂立強調，高虹安當然雖然目前是暫停黨權，不過高虹安依然還是民眾黨非常重要的一個公職，柯文哲跟民眾黨的態度，還是在司法的程序上面是支持高虹安，提出有利於她的證據來捍衛自己的權利。

李頂立說，接下來看司法程序進行的狀況，也就是說，未來相關的刑責定讞，就涉及比較嚴格處置，目前是暫停黨權，未來司法判決出爐之後，中評會有相關的一個裁決的決定。

李頂立重申，從過去第三方平台以及說想要宣示掃黑掃黃的一個決心，柯文哲跟民眾黨對於廉政上面的標準是不會妥協的，過去柯文哲擔任台北市長時期， 對於機關首長要求都是相當嚴格，包含民眾黨內也是一樣，對於相關的黨公職都是強力要求，在任何事情的處理上面，還是希望該怎麼辦就怎麼辦。