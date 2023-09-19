南庄鄉公有市場已動新整修復業。（謝明俊攝）

南庄鄉公有市場老攤商將可以回原攤位營業。（謝明俊攝）

南庄鄉公有市場老攤商將可以回原攤位營業。（謝明俊攝）

南庄鄉公有市場南老攤商18日下午在南庄鄉公所當面質問鄉長羅春蓮。（謝明俊攝）

南庄鄉公有市場南攤商協調會結果，鄉長羅春蓮同意老攤商回原攤位。（謝明俊攝）

南庄鄉公有市場整修後，鄉公所通知原有老攤商重新抽籤安排攤位一事，引爆老攤商全面反彈抗議，18日下午鄉公所召開協調會，老攤商全員到齊抗議，並質問鄉長羅春蓮當初承諾讓老攤商回原攤位的承諾算不算數？羅春蓮當場承認有此承諾下，最後協調會達成協議，讓老攤商依原承租人身分優先承租回原攤位，規畫6個新攤位將另行召租抽籤決定。

南庄鄉公有市場啟用於1989年，南庄鄉長羅春蓮爭取中央經費用作建築耐震補強等工程，並將內部排水、電路系統全面更新，今年3月開始動工，7月底完工，2月動工前，鄉公所請所有老攤商全面清空，以利補強整修工程，當時一度引發老攤商質疑暫時安置營業地點水電供應問題，羅春蓮應允所有老攤商都可以回原攤位，暫時平息紛爭。

市場補強工程完成後，全體老攤商都以為可以照著鄉長承諾回原攤位，陸續斥資整修原有攤位，甚至更新攤位設備，從花費5、6萬到30萬元不等，同時，在攤商整修完成，鄉公所還發送攤位設備呈報單給各老攤商，讓老攤商認為復業應無問題，因此，當9月14日鄉公所發送重新抽籤通知書給原攤商時，老攤商們頓時炸鍋，組成自救會抗爭。

18日下午鄉公所召開協調會，全體老攤商全員到齊，包括縣議員陳永賢、蕭詠萱、曾玟學、陳光軒等到場關心，攤商們砲聲隆隆指責羅春蓮不遵承諾，並當場出示攤位設備呈報單等資料，羅春蓮最後協議承諾保障原攤商續租權利，並利用多餘空間規畫增加6個攤位，提供新攤商進駐，新攤位招租申請登記至10月13日截止，10月27日舉行抽籤，讓這場抗爭暫時落幕。