溪州鄉年度盛會「2023溪州提拔泥，稻陣玩泥芭」將在月底登場，溪州鄉公所19日舉行宣傳記者會，搶先曝光精彩活動。（溪洲鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

溪州鄉長江淑芬（左）表示，今年除了有刺激的泥漿拔河賽外，還有趣味的奪寶泥戰、泥蟲向前衝、提拔泥冒險王挑戰賽等等，歡迎全國鄉親上網報名，體驗溪州特有的農村生活與在地農產饗宴。（溪洲鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

江淑芬還說，溪州提拔泥已經是知名的農村特色嘉年華，每年公所求新求變，不斷創造激發出新的想法與點子，為了讓全國鄉親體驗不同的農村生活。（溪洲鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

溪州鄉年度盛會「2023溪州提拔泥，稻陣玩泥芭」將在月底登場，溪州鄉公所19日舉行宣傳記者會，搶先曝光精彩活動，溪州鄉長江淑芬表示，今年除了有刺激的泥漿拔河賽外，還有趣味的奪寶泥戰、泥蟲向前衝、提拔泥冒險王挑戰賽等等，歡迎全國鄉親上網報名，體驗溪州特有的農村生活與在地農產饗宴。

溪州提拔泥活動前2年都因疫情影響縮小規模辦理，今年疫情趨緩恢復2天活動，9月30日、10月1日將在溪州鄉水尾村(西螺大橋前端)盛大登場，除了刺激的泥漿系列活動外，還有文青手作DIY、瘋狂氣墊樂園及在地小農市集等，民眾可到公所臉書上報名。

江淑芬表示，溪州鄉有三寶：「芭樂、濁水米、羊肉」，今年特別規劃老少咸宜的系列活動，讓民眾踩著南彰化濁水溪流域特有的黑泥嬉戲，品嚐著秋分產出的水果芭樂跟滋補健身的羊肉爐，活動日2天都有安排小朋友最喜歡的劇團演出，邀請鄉內家庭歡樂共度親子時光。

江淑芬還說，溪州提拔泥已經是知名的農村特色嘉年華，每年公所求新求變，不斷創造激發出新的想法與點子，為了讓全國鄉親體驗不同的農村生活，讓更多人認識溪州濁水溪特有的黑泥文化，並協助在地人文創生，讓溪州黑泥文化更具魅力，吸引全國甚至世界各地遊客共襄盛舉。