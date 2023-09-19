一名家長日前表示，兒子在金門當志願役，是家中獨子，看著他26歲還是個單身宅男，怕他找不到對象，想幫他找婚友社或乾脆娶外籍配偶，原PO還自曝他已經退休，與妻子每個月靠著收租金20萬養老，貼文PO出後，不少過來人坦言「順其自然」就好，「越逼小孩，他會直接不交女友也不結婚」。

原PO日前在臉書《匿名2公社》發文，兒子目前26歲是個宅男，身高183公分、體重80至90公斤，簽下金門志願役3年，已當兵滿1年，但遲遲找不到對象，阿公、阿嬤都急得跳腳，原PO夫妻倆也很操心。

原PO說，他們已退休，每個月靠著收租20萬元過日子，加上兒子是獨子，有傳宗接代的壓力，所以想替兒子找對象，「該找婚友社嗎？怕兒子會反感；找外配？又怕被騙，還是順其自然，兒孫自有兒孫福？」

對此，網友看到原PO每個月靠收租金就有20萬收入，羨慕不已，「月收入20萬，還怕找不到嗎」、「找個年輕的女租客介紹給兒子」、「公公婆婆我在這」、「可以考慮娶烏克蘭的」。

其中也釣出不少過來人給建議，「順其自然吧，他不想一個人的時候自然會去找」、「我跟我先生差12歲，他40歲我28歲，今年才登記結婚」、「我先生也是190公分宅男，超愛公仔，我們網路認識1年多就懷孕，現在小孩3歲，緣份到了就會結婚」、「順其自然，越逼小孩，他們最後會直接不交女友、不結婚」。