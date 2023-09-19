全民普發現金6,000元再不領就要充公，截止上月統計，已有2,307萬人領取，完成率超過98％，不過仍有47萬人未領取，領取期限只到10月31日，錯過就沒了。

今（2023）年10月到12月出生的新生兒，領取期限則放寬到明（2024）年1月底，新手父母完成出生登記取得國內戶籍後，盡快在期限內領取。

領取普發6,000元方式有三種，如下所列：

▲登記入帳

只要到10月底前備妥健保卡號、本人／代領人身分證字號或居留證統一證號以及本人／代領人金融機構帳號，到全民共享普發現金官網登記，就可以直接入帳。當日晚間6時前登記當天就入帳，超過6時登記則是隔日入帳。

▲ATM領現

備妥發放對象健保卡號、本人／代領人身分證字號或居留證統一證號以及本人／代領人金融卡，前往指定金融機構或是貼有普發現金貼紙的ATM就可領取。

▲郵局領現

攜帶健保卡、身分證或居留證，也可委託親朋好友代領，代領人必須攜帶委託人的健保卡，受託人須帶身分證明文件（包含健保卡、國民身分證或居留證）正本，前往全國郵局儲匯櫃檯，待確認資格，核對金額無誤後簽收。