時序進入秋天，2024年很快來到，不論今年春風得意或職場慘敗，都可能在新的一年運勢大逆轉，塔羅牌小孟老師公布，明年12星座的地雷區，只要小心避開，2024年就可化險為夷。

小孟老師表示，明年12星座中的獅子座，情感波動較大，容易玻璃心，要格外留意。摩羯座則易有交通意外，射手座投資有破財之虞，明白這些地雷做好防範，就可立於不敗之地。以下是各星座明年要注意的事項：

牡羊座：當心腸胃，莫管閒事

金牛座：疲勞較多，注意頭暈

雙子座：不宜晚睡，容易發胖

巨蟹座：消費太多，需要節制

獅子座：玻璃心強，需要堅強

處女座：不宜直接，多些耐心

天秤座：注意小人，莫說八卦

天蠍座：感情動怒，需要包容

射手座：易有破財，投資小心

摩羯座：小心開車，易有車關

水瓶座：眼睛疲勞，不宜轉業

雙魚座：當心詐騙，控制金流