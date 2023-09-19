時序進入秋天，2024年很快來到，不論今年春風得意或職場慘敗，都可能在新的一年運勢大逆轉，塔羅牌小孟老師公布，明年12星座的地雷區，只要小心避開，2024年就可化險為夷。
小孟老師表示，明年12星座中的獅子座，情感波動較大，容易玻璃心，要格外留意。摩羯座則易有交通意外，射手座投資有破財之虞，明白這些地雷做好防範，就可立於不敗之地。以下是各星座明年要注意的事項：
牡羊座：當心腸胃，莫管閒事
金牛座：疲勞較多，注意頭暈
雙子座：不宜晚睡，容易發胖
巨蟹座：消費太多，需要節制
獅子座：玻璃心強，需要堅強
處女座：不宜直接，多些耐心
天秤座：注意小人，莫說八卦
天蠍座：感情動怒，需要包容
射手座：易有破財，投資小心
摩羯座：小心開車，易有車關
水瓶座：眼睛疲勞，不宜轉業
雙魚座：當心詐騙，控制金流
文章來源：2024年12星座注意事項
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。