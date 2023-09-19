波蘭呼籲禁止從俄羅斯進口鑽石。在2021年，俄羅斯總共銷售了價值45億美元的鑽石。波蘭並且呼籲將俄羅斯鑽石公司Alrosa列入個別的制裁對象。

俄羅斯為全球第七大鑽石出口國，若真的執行禁止令，恐影響到全球珠寶的價格。

波蘭在提案文件中說，多年以來，Alrosa總是直接或間接地在支持俄羅斯軍隊以及俄軍在烏克蘭的行動。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟已經對俄羅斯實施了11輪的制裁行動。歐盟現在還可能禁止對俄羅斯實體提供資通訊技術服務，包括電腦軟體、網路安全，和其它資通訊技術/資訊科技服務。

波蘭還認為，歐盟應該停止購買俄羅斯的液化石油氣(LPG)，以維護市場的完整性和透明度，避免扭曲的競爭。LPG雖然是石油產品，但是目前仍不是歐盟的禁運範圍。

歐盟執委會將審查波蘭的提案，並且最終準備法律提案。所以最終的制裁方案不一定包括波蘭的建議。

波蘭的文件還提議，削減俄羅斯合成橡膠的進口配額，禁止進口俄羅斯鋼型材料和鋼芯材，以及燒鹼。波蘭還建議應涵蓋更多俄國的軍工企業，以及制裁散播克林姆林宮虛假訊息的媒體，以及核能公司Rosatom。

文件最終呼籲對白俄羅斯實施新的制裁，因為白俄是俄羅斯在烏克蘭戰爭中的重要盟友。「2023年7月通過的針對白俄羅斯的迷你制裁方案，不足以防範俄羅斯去規避限制措施」。