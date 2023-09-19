台中市政府警察局第二分局永興派出所警員林志忠於112年09月16日15時許擔服備勤勤務，受理民眾撿到錢包。（照片 / 警方提供 ）

好心絕對會有好報！台中市一名廖姓外送員（32歲）日前騎車時不慎丟失錢包，他一度認為已再難尋回，卻未料時隔不久竟接獲警方來電：「請問是有捐款的廖先生嗎？」後經詢問，廖男得知員警目前正受理遺失錢包，期間發現一隻錢包裡除了攜有現金，還有一張含署名的捐款收據，而警方最終也憑藉此張收據成功尋獲錢包失主，廖男為此欣慰直呼：「真的是上天保佑！」

據了解，第二分局永興派出所員警林志忠日前受理民眾遺失錢包，但錢包內發現除了現金1萬元外，竟未見任何一張證件。正當員警一籌莫展時，卻意外查獲錢包內仍藏有一張捐款6,200元功德金的收據，收據上同時赫然寫著捐款人姓名廖○○。經查，同名同姓之人大概十幾位，員警於是憑藉直覺挑選一位撥電詢問，未料正好是錢包失主，但因為錢包內沒有證件，警察只好靠著這張捐款收據確認失主是誰，便詢問接電話的廖先生捐款金額是多少，確認錢包的主人就是他！

廖姓外送員向員警表示，錢包應是騎車時不慎掉出口袋，裡面的現金1萬多元是用於繳納健保費以及給予媽媽的生活費，他原以為錢包已經無法尋回，未料卻驚喜接獲員警來電。

另，廖男也透露，他始終維持每個月定期捐款的習慣，不曾想此次竟因為這張捐款收據，從而找回失而復得的錢包，讓他不禁感歎：「好心有好報是真的！」