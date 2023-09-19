喬治亞今天指控一名前內政部副部長在烏克蘭擔任高階官員，密謀組織大規模動亂，目的在推翻喬治亞政府。

法新社報導，這是導致兩個前蘇聯國家喬治亞和烏克蘭之間緊張升級的最新事件。

基輔當局表示，這項指控「不實」，並稱喬治亞試圖將飽受戰爭蹂躪的烏克蘭「妖魔化」。

俄羅斯2008年入侵喬治亞後，在分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）和南奧賽提亞（South-Ossetia）部署俄軍，儘管如此，喬治亞當局仍被控與克里姆林宮合作。

喬治亞安全部門表示，烏克蘭軍事反情報副局長、喬治亞前內政部副部長洛特基帕尼澤（Giorgi Lortkipanidze）密謀「顛覆，目的是暴力推翻（喬治亞）政府」。

根據路透社消息，烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，局內從來沒有一個叫洛特基帕尼的人擔任副局長，但他不願透露是否曾聘僱此人。

喬治亞安全部門說，在烏克蘭對抗俄軍的喬治亞人，包括被監禁的喬治亞前總統薩卡希維利（Mikhail Saakashvili）的一名保鏢，都是在烏克蘭與波蘭邊境附近接受訓練的共謀者。

烏克蘭多次呼籲喬治亞釋放薩卡什維利。薩卡什維利現在是烏克蘭公民，也是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的高級顧問。

基輔當局曾表示，喬治亞有關當局正依照克里姆林宮的命令「殺害」這位生病的政治人物，並曾要求將他轉移到國外的診所。

喬治亞反過來譴責所謂的「外交關係極端形式的升級」。

喬治亞安全部門表示，反政府抗議活動「計劃在10月和12月舉行，屆時歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將發表關於喬治亞申請加入歐盟的決定」。

聲明說，這場陰謀「是在外國的協調和資助下進行的」。 （譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120919