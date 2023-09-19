清華大學打造全國首座大學數位圖書館19日正式上線，目前共有110多萬本電子書刊，師生不需下載App，只要以學校ID登入數位圖書館網頁，即可線上全文閱讀，各科教授教師也可將指定閱讀書單分享給修課的同學。

清大圖書館長林登松說，隨著電子書的普及，愈來愈多年輕讀者習慣數位閱讀，各大出版商也發行自己的閱讀應用程式，但讀者必須註冊個人帳號登入不同的系統找書，仍然十分不便。

林登松說，清大耗時1年籌備數位圖書館，參考美國國會圖書館的分類系統，將館藏的100多萬冊電子書、線上報紙及電子雜誌依知識主題、語言、國家別分類，方便讀者以主題式搜尋。書刊則以圖像式排列，一目瞭然，更符合當代讀者使用手機、平板來搜尋及閱讀的使用習慣。

清大師生不需要下載App，只要以學校ID上網登入數位圖書館網頁，找到書刊後點取封面，就可立即線上全文閱讀，如同置身圖書的書庫，想看最新上架的熱門書刊也不用排隊預約。系統還提供個人化服務，可將正在閱讀中的書刊加入收藏，隨時回頭翻閱。

目前館藏共又110多萬本電子書刊，其中光是英文電子書就多達96萬本、中文電子書5萬多本，還包括德文、法文、西班牙文、阿拉伯文等外文書籍。同時，也整合不同出版商平台，只要登入就可閱覽《紐約時報》等7千多種中外報章雜誌，隨時隨地享受閱讀的樂趣。

清大學生表示，前陣子想借閱熱門的《晶片戰爭》這本書，儘管學校已經購入3本紙本書，但預約借閱的人太多，等了幾個月都還沒排到，今登入數位圖書館，很驚喜地發現有這本電子書，馬上就可以在線上閱讀，直呼「真的太方便了」。