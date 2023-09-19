根據統計，台灣約有500萬人有高血脂問題，若置之不理，日後罹患心血管疾病風險恐大增。然而，現代人多以外食為主，攝取到高油食物的機會變多，該如何應對？對此，營養師劉怡里分享3個補救方式，包括懂得挑選部位食用、增加蔬菜量及隔天增加運動時間和強度。其中她提到，纖維可加速當餐油脂代謝，如綠色蔬菜或菇類都是很好的選擇。

劉怡里在臉書粉專「劉怡里 營養師」發文表示，攝取過量油脂除了會造成體重增加外，也易引起血脂過高，進而增加心血管疾病風險。但日常飲食難免會吃到高油餐點，她也分享3個補救的方式。

首先是懂得挑選部位食用，劉怡里說明，當餐點中高油食物居多時，要盡量挑選部位食用，像是炸物中避開雞翅、雞皮、內臟類；肉類中避開肥肉、加工丸類；豆類避開加工豆製品和油炸的烹調方式。

其次是增加蔬菜量，劉怡里指出，可在當餐的餐點中選擇高纖食材，纖維可加速當餐的油脂代謝，一般以綠色蔬菜或菇類為主；或是下一餐再增加一碗蔬菜量，並減少烹調用油。

最後是增加運動強度，劉怡里提到，隔天增加有氧運動的時間和強度，有助於促進脂肪代謝，並且在運動中搭配無糖綠茶，有加速燃脂的效果。

除了過量的油脂要注意外，劉怡里先前表示，過量的糖份，如甜點、含糖飲料、純果汁、精緻澱粉，以及過多的酒精，都容易導致血脂過高，尤其是過多糖分的攝取，更是造成三酸甘油酯飆高的主因，不可不慎。

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