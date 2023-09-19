UH-60M黑鷹直升機。（國慶籌備委員會）

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會19日表示，各參演單位正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於9月21日及23日清晨，從松山機場及新竹機場出發博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為接下來的空中兵力操演揭開序幕。

慶籌會說明，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等，除9月21及23日的航線空勘外，預定於9月26日進行「半兵力」訓練，9月28日及10月4日進行「全兵力」訓練。

慶籌會提醒，上空機隊操演越過時，引擎聲響較大，屆時請民眾不用緊張，一起抬頭揮手為國軍們喝采；如遇天候影響調整時間，將改於預備日實施，最新資訊請隨時注意官網（https：／／rocbirthday.tw／）公告。