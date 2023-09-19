苗栗縣頭份市僑善國小非營利幼兒園本學期重新招商營運，19日舉行揭牌儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市僑善國小非營利幼兒園本學期重新招商營運。19日舉行揭牌儀式由僑善國小學生表演舞蹈。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市僑善國小非營利幼兒園本學期重新招商營運。19日舉行揭牌儀式由僑善國小學生表演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全力推動公辦私營的非營利幼兒園，至今在全縣已成立了17所，其中頭份市僑善國小非營利幼兒園因原有承包業者契約到期，縣府經重新甄選後，由後龍鎮仁德醫專承接，這學期共招生有3班50餘個學生，並在19日上午舉行開幕典禮，教育處徐建男代表縣長鍾東錦參加揭牌，期望承包業者好好照護小朋友們快樂長大。

苗栗縣政府為了滿足年輕父母照護幼兒所需，持續推動由公立國小附設非營利幼兒園政策，藉由公私合力的方式，提供更多低價的非營利幼兒園，來減低年輕父母的經濟壓力，由於近年來持續少子化的影響，目前所推動成立的非營利幼兒園，都未滿額，縣府希望年輕父母多多利用，並增產報國。

頭份市僑善國小非營利幼兒園是在2019年8月正式開班，原有承包廠商在今年契約到期後，決定不再續約，縣府教育處經過公開甄選下，從本學期開始由後龍鎮仁德醫專承接，19日舉行開幕揭牌儀式，正式營運開課。

仁德醫專目前在苗栗縣共承包經營3家非營利幼兒園，包括通霄國小、中正國小及僑善國小，最新承接的僑善國小共有3個班50餘名幼兒，教育處副處長徐建男就推崇仁德醫專長年來為培養苗栗醫護專業人才而努力，現在又積極投入幼兒教育，並以照顧弱勢家庭幼兒為己任，提供社區兒童家庭等相關服務，以及良善的幼兒教育照護。

苗栗縣政府並強調，目前全縣共有17所非營利幼兒園，每名幼兒每個月負擔不超過2千元，第3胎及低收入戶完全免費，有效減輕年輕父母負擔，加上仁德醫專有幼保科完善師資訓練出專業的幼教人員，提供了優質的幼保教育環境，讓家長更能放心小朋友教育照護。