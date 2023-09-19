蔡衍明愛心基金會與基隆市的德育護理學院合辦送愛下鄉活動，邀請在地的弱勢家庭參加，在德育學院師生的熱情下，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。（張志康攝）

蔡衍明愛心基金會與基隆市的德育護理學院合辦送愛下鄉活動，邀請在地的弱勢家庭參加，在德育學院師生的熱情下，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。（張志康攝）

蔡衍明愛心基金會與基隆市的德育護理學院合辦送愛下鄉活動，邀請在地的弱勢家庭參加，在德育學院師生的熱情下，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。（張志康攝）

中秋佳節將近，蔡衍明愛心基金會啟動「公益青年送愛下鄉趣‧2023中秋慰問」，19日來到基隆市，與德育護理健康學院舉辦感恩茶會，藉由德育護理學院同學的舞蹈、量血壓、按摩等服務，讓基隆的弱勢鄉親們，感受社會的溫暖。

蔡衍明愛心基金會每年的農曆年、端午、中秋都會舉辦公益青年送愛下鄉活動，19日在基隆與德育護理學院合作舉行一場茶會，邀請基隆市的弱勢家庭參與。

活動一開始，德育原住民族資源中心的同學們，就用開朗的笑容與青春的活力，為弱勢家庭跳一支迎賓舞曲，炒熱現場的氣氛，也讓弱勢家庭的成員露出難得的笑容。接著，護理系的同學們也學以致用，為弱勢的長者們量血壓、按摩。伴隨著現場街頭藝人的歌聲，讓弱勢家庭感受到來自學校與社會的溫暖與愛心。

德育護理學院校長翁進坪表示，他曾與蔡衍明董事長談過，公益青年送愛下鄉活動最主要的重點有三，首先是愛心基金會的所有善款是由董事長獨力捐出。其次，透過這樣的活動，希望能夠讓青年學子看到、感受到社會上的弱勢，進而學會感謝父母的養育之恩。而更重要的，則是讓弱勢的鄉親們，能夠在逢年過節的時候，感受到社會的溫暖。

翁進坪認為，透過這樣的活動，不僅參與的同學們能夠從中獲益良多，接受幫助的弱勢民眾，也可以最實際的方式，得到最直接的幫助。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫也說，基金會創立於蔡衍明董事長31歲那年，35年來，在我們生活的這塊土地上，大家都是生命共同體，送愛下鄉活動之目的，就是透過社會上有錢的企業提供資源、地方上有力的人士提供支援、再結合社區裡的學校、學生的加入，大家共同來關懷及幫助社會上的弱勢朋友；也讓我們下一代有機會來學習，對內要孝敬長輩，對外需服務社會，將孝親、公益的精神傳承下去，讓社會更和諧；這就是我們愛台灣的方式。

受幫助的劉先生說，非常感謝蔡衍明愛心基金會雪中送炭，幫助弱勢家庭。另一位受幫助的吳先生，則是感動得只能說出「謝謝」。這次送愛下鄉活動，蔡衍明愛心基金會共計與全國各地26所大學合作，全台有將近2100戶的弱勢家庭受惠，光是基隆市，受惠的弱勢家庭就有96戶。