美國政府再度面臨兩周內關門危機，外媒報導，因為極右翼的眾議院共和黨人準備阻止延長目前的撥款，美國銀行示警，美國國會避免政府在10月1日關門，但預估短暫關門的機率接近50%，而且這一次的代價恐打破歷史記錄。

美銀分析師Stephen Juneau在報告中指出，如果聯邦政府關門，每週對經濟成長率（GDP）成長將減少0.1個百分點；高盛則估計，聯邦政府關門期間，每週對GDP增速的損失將達0.2個百分點。

市場最關注的是美國政府會關門多長時間？高盛在最近出具的報告中指出，基本預測是持續2至3周，Strategas Securities也說，大約2周的可能性很大。

美國國會預算辦公室 (CBO) 計算，在2019年美國政府關門期間，美國經濟永久性地損失30億美元。而且如果政府關門，美國一系列重要經濟數據恐被迫延遲發佈，包括9月非農就業、生產者物價指數和消費者物價指數、第3季度美國GDP等重磅數據，將使得美國聯準會的工作難度再升級。