澳洲東南部各地掀起一波強烈的春季熱浪，升高引發叢林大火的風險，有關當局今天向雪梨發布全面禁火令，創下近3年來首例，新南威爾斯州有21間學校停課。

路透社報導，連續5天不尋常的春季熱浪來襲，讓澳洲部分地區變得悶熱難耐，導致氣溫比9月平均值高出達攝氏16度。

澳洲數個地區的火情危險評級已調至高度危險，有關當局警告強風可能助長叢林大火，敦促居民儘可能降低住家火災風險。

有關當局說，截至今天早上，有500多名消防人員與緊急救援人員正試圖撲滅新南威爾斯州（New South Wales）各地的61處火勢，還有13處火災尚未控制住。

新南威爾斯州有21所學校關閉，這些學校大多位於南部。

消防部門在臉書（Facebook）表示：「預測顯示白天至夜間都會出現炎熱、乾燥與多風的天氣，（新南威爾斯州）數個地區將陷入發生火災的高度危險中。」

澳洲氣象局表示，雪梨9月白天最高溫將連續5天超過攝氏30度，創下新紀錄。

雪梨今天氣溫可能飆至攝氏34度，差點超過1965年9月創下的攝氏34.5度紀錄。但21日到來的冷鋒將讓氣溫降至攝氏20度左右。

在連續3年經歷大雨與洪水侵襲後，由於發生聖嬰現象（El Nino）天氣模式的機率很高，澳洲2023年將準備迎接溫暖且乾燥的南半球春夏。

根據天氣預報，聖嬰現象可能會在9月到11月之間發生，恐引發野火、氣旋與乾旱等極端天氣事件，恐重挫澳洲的小麥產量。澳洲是全球最大的小麥出口商，冬季小麥將自11月開始收成。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120919