台南本土登革熱累計病例逼近8000例，昨天起進駐台南指揮登革熱防疫的疾管署副署長羅一鈞，接連2天走進社區了解防疫現況，他今天受訪表示，台南近3天新增病例數和上周同期相比降低15％，最快本周可望看到疫情反轉，初步目標是1個月內單周病例數小於1000例。

羅一鈞強調，台南上周單周新增病例數接近2000例，但本周以來3天新增病例數較上周同期較低15％，台南防疫目標不只是單周微幅下降，而是連續2週下降，初步讓病例數在1個月內周小於1000例，以上周新增近2000例來說，希望可以在一個月內減半。

他也說，疫情不會一下子消失，若能穩定下降，明顯低於9月水準，初步任務就算完成，接下來，回復維持中央和地方合作的常態模式。羅一鈞重申，未來2周是關鍵期，台南疫情能夠壓得多低多快，就看本周和下周，希望在中秋前盡量壓制疫情，讓民眾過節出遊都能比較安心。

羅一鈞也提到，相較於2015年疫情單周就增加4000多例，目前台南單周還沒有超過2000例，當年最嚴重疫情的一周落在9月最後一周，之後開始下降，如果本周呈現下降趨勢，今年將比2015年更快出現反轉。