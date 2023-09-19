前台大新聞所教授彭文正因提出「確認蔡英文的博士論文不存在」之訴，遭台北地方法院法官張詠惠判決駁回，他對張提告求償200萬元，台北地院判決駁回彭文正的請求，彭另以張女未迴避審理，求償200萬元，又遭北院駁回。

彭文正提告主張，他先前對蔡英文總統起訴確認其於英國倫敦政經學院(LSE)博士論文不存在事件， 台北地院法官張詠惠擔任論文事件審判長，不盡闡明義務，也不開庭，2020年1月15日以他所訴無法律上確認利益，顯無理由，逕行判決駁回。

彭稱他上訴後，台灣高等法院廢棄發回北院更審，論文事件經分案又由張詠惠獨任審理，因他公平審判權益將受侵害，以陳情函請求北院將論文事件改分他股，遭北院函覆拒絕後，因張法官於前審已涉實體論斷，已有先入為主之偏見，他請她遵守分案規則重新分案迴避。

彭文正表示，張詠惠明知論文事件為重大社會矚目案件，她不以簽呈請求以矚訴字重新分案，更對他請求將論文事件送請重分矚訴字，連續違法拒絕，侵害他受司法公平審判之訴訟權及名譽權，須賠償200萬元，將本件判決理由刊登於《中國時報》等三報頭版一天。

北院認為，彭文正並未說明論文事件他與法官間有何故舊恩怨存在，亦未說明具體利害關係及依據，自不能僅以此作為聲請迴避之理由，否則，形同允許當事人自由更換審判法官，彭的主張顯有誤會，且他主張對方有侵權行為存在，並無法舉證以實其說，判決駁回。