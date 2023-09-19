苗栗縣警局刑警大隊偵3隊於今年3月初偵破1名黃姓犯嫌持有1級毒品案，幹員們根據黃嫌所供來源，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，經過數月通訊監察及蒐證，掌握60歲的黃姓男子涉嫌販毒，警方持苗栗地院核發搜索票，先後2度發動搜索，查獲黃嫌涉嫌持有1級毒品海洛因771.44公克、二級毒品安非他命144公克、攪拌器、磅秤及販毒所得新臺幣10萬元等證物，並逮捕下手毒蟲溫姓、詹姓、吳姓等人，詢後移送檢方偵辦。

案經張文傑複訊後，認為涉案主嫌黃姓男子依靠販賣毒品牟取不法利益，且持有大量毒品，諭令新台幣30萬元交保候傳，溫姓等施用者各以5萬元交保。

刑大偵3隊幹員是在今年3月先逮獲黃姓男子涉嫌持有海洛因等毒品，經帶回詢問，黃某交代毒品來源後，警方為溯源追查報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮，順利再追出另1名黃姓毒販，並扣獲大量海洛因及安非他命毒品等證物，警方並另逮捕溫姓、詹姓及吳姓等下手毒蟲，詢後依法送辦。

苗栗縣警局長莊勝雄表示，毒品為萬惡根源，打擊毒品犯罪不僅是警察工作，更須全民一起加入反毒，同時呼籲民眾，勇敢向毒品說「不」，拒絕毒害，發現可疑請立即撥打110檢舉。

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