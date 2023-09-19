開車進國道5號雪山隧道，有時需要一點運氣，如果前面沒有「路隊長」，還真的會在隧道口會心一笑；反之，就笑不出來了。臉書粉專「宜花東災害通報」分享，一輛自小客車被拍到在雪隧慢速行駛，時速不到60公里，氣壞後方車輛。

雪隧全長12.9公里，南下、北上都是單向雙線道，萬一遇到烏龜車走在前面，若對方沒有「及時醒悟」，恐怕得陪他把這13公里慢慢走完。「宜花東災害通報」分享的個案，車主正以時速58公里慢行，還被行控中心發出警告。

「尷尬了，不要求你快，但這個速度別上高速公路了」，粉專虧這輛車「可能是邊開邊看風景吧」，已經不知道呼籲多少遍了，仍有人無視規定，照樣在雪隧裡慢慢開。

「路隊長好」、「強烈支持一出隧道口就扣牌」、「請認真開車好嗎」，逾3萬名網友表達心聲，也有人認為應再提高雪隧內最低速限，且對龜速車輛施以重罰，「烏龜車真的很糟糕」、「害我每次開雪隧都要賭哪一邊」。