台中市食品藥物安全處針對液蛋製造廠展開第2波擴大稽查專案，18日在位於神岡的鐿豐蛋品廠發現未來蛋。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

問題蛋延燒，台中擴大稽查蛋液廠，市長盧秀燕公布查到1業者在昨日生產的殼蛋已打印上今天日期，食安處稍早公布廠商資料，為神岡的鐿豐蛋品廠，將依《食安法》裁罰4萬到400萬元罰鍰。

台中市食品藥物安全處針對台中市12家液蛋製造廠展開第2波擴大稽查專案，截至昨（18）日為止已完成6家，昨天也在位於神岡的鐿豐蛋品廠出現未來蛋的狀況，業者在18日生產的殼蛋已打印上19日，涉違反《食安法》第28條第1項，將在完成陳述等行政程序後，依法裁罰4萬到400萬元罰鍰，市府後續也將完成液蛋廠稽查工作，加大把關食安的力度。

食安處說明，該蛋品廠洗選蛋出現洗選日期標示不實的情形，昨日稽查時發現蛋殼上已打上9月19日的日期，數量約有1655顆，已涉及違反食安法，後續將依規處辦，該批蛋品必須改正標示或改製後才能販賣。

食安處指出，後續市府將持續加大力度，仔細掌握已公布的相關資料，並運用市府首創的台中食安資料庫進行相關資料輔助查詢及分析，將中央已公布的倉儲物流業者位於台中的倉儲點、相關的蛋品加工代工廠，以及下游販售點等，納入稽查，也會密集與各縣市交換情資並協同稽查，共同維護食安，相關結果將適時公布，讓市民了解，減少對於進口蛋的食安疑慮。