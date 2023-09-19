苗栗縣泰安鄉雪見休憩區司馬限林道發生高姓民眾騎機車自撞車禍，由警消護送就醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

保7總隊第5大隊18日與苗栗縣消防局第5大隊象鼻分隊聯手完成最遠距離的救護任務，1名65歲的高姓民眾騎機車行經司馬限林道14.5公里處時，因操控不慎撞擊路旁邊坡受傷，保7員警巡經發現立即下車救援，並通報象鼻分隊救護車趕來安全送醫救治。

保7總隊第五大隊雪見小隊員警，18日上午執行全國性山域治安訪查勤務，在巡經雪見休憩區司馬限林道14.5公里處，發現在地部落高姓男子，因騎車不慎撞擊邊坡，造成顱面嚴重出血及身體多處撕裂傷，員警立即停車戒護。

員警協助高某緊急止血，並通報苗栗縣消防局象鼻分隊派出救護車趕往救援，保7員警為把握送醫時效，先將傷者護送至梅園部落與救護人員會合，並由救護人員進行止血包紮後載往東勢區農會附設農民醫院治療。

第5大隊表示，司馬限林道是前往雪霸國家公園雪見遊憩區的必經道路，近年因山林開放政策，有不少山友會驅車前來欣賞沿途山景，以及雪霸國家公園頗負盛名的聖稜線與西稜線，而有不少民眾也會選擇以騎乘機車或自行車等方式造訪園區。但因該路段最近常有午後陣雨而導致路面濕滑，以及許多碎石及樹枝在路緣處，若稍有不慎便會導致機車打滑等情形發生，保7警呼籲山友前往雪見遊憩區遊玩時應注意天候及路面狀況，並檢查車輛的剎車功能是否健全完善，以防止類似事故發生。