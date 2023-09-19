香港性感女神鍾麗緹今（19日）迎接53歲生日，她在社群網站曬出影片為自己慶生，並回顧出道30年的種種，談起選美、拍電影、成為母親，還感性說：「在事業最好的時期選擇結婚」，鍾麗緹表示，我一直都知道自己想要什麼、喜歡就去做，她直呼：「我好幸運呢」。

鍾麗緹今過53歲生日，同時也是她出道30年，鍾麗緹拍影片回顧當年選美，拍電影《人魚傳說》、《中南海保鑣》、《破壞之王》等片，到生下3個女兒、升格當母親，鍾麗緹感性說：「事業最好的時期選擇結婚、生孩子」，並在2016年和小12歲張倫碩幸福三婚，鍾麗緹表示，很多人或許無法理解，「但我想說，我一直都知道自己想要什麼、喜歡就去做」。

鍾麗緹感性說，30年真的過得很快，「沒有忘記過去，我有好好熱愛生活，我好幸運呢」，她不忘呼籲：「希望姐妹們不管是哪個年年紀，都要好好的愛自己，勇敢的做自己！」最後並為自己唱生日快樂歌。

鍾麗緹穿深V亮片禮服、透視裙。（圖／鍾麗緹微博）

影片中，鍾麗緹身穿深V亮片禮服、頭戴皇冠入鏡，象徵當年拿下華裔小姐冠軍，她肌膚白皙、水嫩，傲人上圍相當吸睛，接著她身穿透視裙盡情擺動身體，她拉裙襬就讓美腿和身材曲線若隱若現，畫面相當吸睛，說鍾麗緹是美魔女一點都不為過。