台積電美國建廠進度備受關注，亞利桑納州長郝愷悌今天表示，持續確保台積電所需的技術性人力，同時協助與當地工會談判；此外，郝愷悌表示，先進封裝為半導體生態系重要一環，與台積電討論規劃先進封裝。

美國亞利桑納州新任州長郝愷悌（Katie Hobbs，前譯：霍布斯）率團來訪，今天出席「美國商機日」會後受訪表示，昨天參訪台積電的晶圓廠和水循環處理廠，雙方也就合作夥伴關係進行討論；目前台積電在美國建廠進展順利，會協助台積電排除建廠相關問題，希望讓工程依照計劃進行。

日前傳出，台積電即便赴美設廠，但在美國所生產的晶片，仍要送回台灣進行先進封裝。郝愷悌表示，先進封裝為在美國建構半導體生態系的重點之一，目前也正在擬定一些相關計畫，包含與台積電針對先進封裝進行討論。

此外，郝愷悌表示，在過去1年左右，已經宣布約30家台積電供應商前往亞利桑納州投資，她強調，亞利桑納州有高度熟練的勞動人力，是建立半導體生態系統的絕佳地點。

至於台積電美國建廠遇到當地工會挑戰，郝愷悌表示，將持續確保台積電在先進製程和建廠過程中，獲得所需的技術性人力；現在每天約有1萬2000名建築工人協助台積電蓋廠，大部分為當地優秀的工人，另外也將持續協助工會和台積電談判、解決雙方關心的問題。

外界關注台積電赴美投資遭遇的文化差異，外貿協會董事長黃志芳會前受訪表示，台商到東南亞、或印度等地投資皆會面臨文化差異、挑戰也很大，舉例如鴻海、緯創及和碩等電子大廠在供應鏈重組潮流下，紛紛至國外設廠，在地化的過程中多少會面臨磨合問題。

黃志芳指出，台積電具有卓越的企業文化，相信可以順利解決赴美國設廠問題；他指出，台積電董事長劉德音近期也表示，台積電有信心克服文化差異等挑戰，「大家對美台雙邊合作要有更多信心」。

此外，黃志芳表示，半導體供應鏈帶動的效益非常強大，台積電在鳳凰城設廠也帶動許多國內半導體供應鏈赴美投資，除了製造業外，因新興台灣科技聚落將在亞利桑那州形成，餐飲、茶飲業進軍意願也相當積極。

至於新墨西哥州則是電動車產業發展的重要據點，黃志芳表示，汽車傳動系統製造廠和大、代工廠和碩等業者規劃進軍當地設廠；中華電信目前也積極在美國布局，地點包含亞利桑那州、新墨西哥州和德州，提供在地企業在5G專網服務。