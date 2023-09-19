破紀錄的船隻從北非湧入義大利南端的拉姆培杜薩島（Lampedusa），導致當地的移民中心不堪負荷後，義大利今天延長非法移民的拘留期限，以阻止他們進入。

法新社報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）內閣將非法移民被驅逐前的拘留期間，從最長135天延至18個月。

梅洛尼昨天在內閣會議前接受電視台訪問時表示：「這意味著，我向整個非洲傳遞了非常明確的訊息，假如你們靠人口走私來違反義大利法律，那麼當你到達義大利時，你就知道你會被拘留，然後遣返。」

抵達義大利後，絕大多數移民被送往各地的收容中心，聽候庇護申請的結果。

義大利確定該遭驅逐的移民，會被送往所謂的「常設遣返中心」（CPR）。去年，安置在「常設遣返中心」的移民中，僅約半數會真的在拘留期屆滿時遭遣返回國。

目前還不清楚其他人遭遇了什麼後果，但移民專家、羅馬國際社會科學自由大學（LUISS University）教授喬達諾（Alfonso Giordano）說，他們可能會被下令在一定時間內離開國家，但很難確保他們會這麼做。

政府希望藉由延長拘留時間，提高移民遣返率。這項內閣政令必須在兩個月內經由國會納入法律，而政令在這段期間可以修改。

根據義大利監獄監察機構數據，義大利有9處常設遣返中心。現有的常設遣返中心一次可容納1161人。

2022年有近6400人待過常設遣返中心，大多數是來自突尼西亞、埃及、摩洛哥、奈及利亞與阿爾巴尼亞，當局說只有3150餘人遭到遣返。

根據義大利內政部數據，今年迄今已有近13萬人抵達義大利，而2022年約有6萬6200人。

上週，約有8500人在3天內分乘數百艘船隻抵達拉姆培杜薩島，人數比當地人口還多，導致可容納400人的移民中心不堪負荷。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120919