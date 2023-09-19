歌壇天后李玟生前擔任《中國好聲音》導師慘遭羞辱，錄音檔曝光後，引發輿論撻伐，身為李玟生前摯友的甄妮不斷跳出來發聲，試圖能替她討回公道，如今屆滿一個月，她無預警宣布：「今天寫完，我要休息了」，引起網友熱議。

甄妮稍早發文寫下：「結論，8月19日至9月19日」，9月19日指的是今天，8月19日則是她替李玟首次發聲的日期，歷經長達一個月的奮戰後，她表示從今天起要開始休息，接著強調：「我非常不喜歡憶從前，沈思默想，只想活的簡單而已」，更透露原以為能就此雲淡風清過日子，沒想到突然被老天爺差遣任務，不過也因此結識許多新朋友，讓她坦言：「開心，但也有些許壓力」。

甄妮強調自己的本意是要討公道，從未想過要傷害無辜的人，只想著讓壞人得到處分，只是始料未及牽涉範圍如此廣泛，至於會努力不讓此事件「冷卻」，是因為怕就此被世人遺忘，不再得到任何關注，而她透露下一步動作是整理臉書上的好友名單，除了藉此刪除岔題的人，更希望能討回屬於自己的清靜之地。

甄妮在貼文底下留言。（圖／甄妮臉書）

甄妮先前曾公開承諾：「若調查沒有結果就不能停，若有結果就立刻停止」，甚至直接點名節目組的副導演柳驪：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」，透露出捍衛李玟到底的決心，