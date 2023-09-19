新北市連姓父子昨（18日）晚酒後搭計程車返家，半途欲下車欲離開且未付車資，小黃運將追下車詢問，卻遭父子聯手毆打倒地，造成全身多處瘀傷及擦挫傷，海山警分局獲報派員到場，當場逮捕施暴父子，偵訊後全案依法送辦。

據了解，連姓父子昨晚在三重區酒後攔計程車返家，車行至板橋區吳鳳路、宏國路口時，33歲連子要求司機停車，讓他去上廁所。連子完廁回到車旁，卻把51歲連父叫下車，未付車資就要離開，且用腳猛踹關上車門。

計程車司機見狀，立即下車攔下2人索討車資，連子竟直接揮拳毆打司機臉部，連父跟著動手，圍毆至司機倒地。路人報警後，警方火速到場，連姓父子方才停手。

警方將施暴父子逮捕並協助計程車司機就醫，司機左眼黑眼圈、右太陽穴擦傷及全身多處擦挫傷與抓傷，驗傷後對連姓父子提告傷害及毀損。

由於連姓父子被帶回派出所時仍處於酒醉狀態，警方待2人酒醒後才進行偵訊，連子坦承毆打司機，但否認毀損，衝突起因他已不記得；連父則聲稱先被司機推倒，才動手反擊。父子2人均指司機有還手，故也要控告司機傷害。

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