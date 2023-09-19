基隆市政府文化局將帶領2022年及2023年入選「基隆好物」的優質商家至9月26日於華山文創園區。圖為基市府秘書長方定安（二排右五）及文化局長江亭玫（二排左五）與19組基隆好物商家代表合影。（徐佑昇攝）

基隆市文化局19日宣布，將帶領近2年一共19組獲選的基隆好物商品，參展9月26日起於華山文創特區舉行的「台灣文博會」，以及11月的「2023 Pinkoi Design Fest 瘋設祭」，展現基隆致力發展的「好物品牌力」。基市府秘書長方定安表示，這些「好物」承載著對基隆的愛和自豪，向世界展示基隆的獨特之處。文化局長江亭玫期許，透過好物城市品牌的推廣，讓遊客將基隆的美好，深刻烙印在心中。

基市府秘書長方定安（右）表示，這些基隆好物承載著對基隆的愛和自豪，也向世界展示基隆的獨特之處。（徐佑昇攝）

方定安表示，基隆好物不僅象徵商品本身傑出的質量，更代表基隆城市的精神和多樣性。從傳統糕餅到文創商品，從美食到時尚，這些好物展現基隆在不同領域的創新和成就，每個商品背後都有一個故事，反映出基隆的文化、歷史和價值觀。業者透過商品承載著對基隆的愛和自豪，向世界展示基隆城市的獨特之處。

基市府文化局長江亭玫（左）期許，透過好物城市品牌的推廣，使遊客將基隆的美好，深刻烙印在心中。（徐佑昇攝）

江亭玫表示，為扶植基隆優良文創業者，推動基隆文創輔導計畫至今已邁入第9年，去年首創推出「基隆好物城市品牌認證計畫」，期望凝聚獨具基隆特色的文創商品，共同打造「基隆好物KEELUNG SELECTED」城市品牌，一起推廣、訴說基隆在地故事。

江亭玫說，輔導計畫執行至今，許多受輔導的品牌逐步鮮明、商品也日漸發展成熟，期許業者的發展不因獲得好物標章認證而止步，透過基隆好物城市共同品牌的推廣，能幫助品牌進一步發展，讓人們來到基隆，就想到基隆好物，將基隆好物深刻烙印在人們心中。

文化局表示，本次參展的2022至2023年入選的基隆好物共19組，將於9月26日至10月1日在「華山1914文化創意產業園區」舉辦的「台灣文博會」參展，「基隆好物」攤位為「四連棟-C區島嶼在地」，歡迎民眾攜伴前往，一品基隆好物。

文化局說，展場將以基隆在地知名的「崁仔頂漁市」概念設計，在台北原汁原味還原基隆場景，再現海港風情，並於9月30日、10月1日下午特別安排「糶手」活動，讓民眾親身體驗漁市文化。

即將參展的基隆好物，圖為博勝行的「飛魚卵香腸」、樂品喜塘咖啡的「卡拉瓦卡石蓴餅」、以及海科館的「掃把救星擴香石」等展示品。（徐佑昇攝）

即將參展的基隆好物，圖為知名甜品店家三奇壹號咖啡店的「基隆彩蛋濾掛咖啡禮盒」展示品。（徐佑昇攝）

文博會展期間，基隆好物攤位每日發放限量打卡好禮100份，禮品精選基隆好物獲選商品，9月26日會發放大新餅店「招牌咖哩餅」、沐澧 mooni「沐澧石花菜旅行組（手工皂＋洗髮球）」；9日27日發放三奇壹號咖啡店「基隆彩蛋濾掛咖啡」、朋廚烘焙坊「黑鳶飛翔海鮮杏仁脆片」；9月28日發放基隆泉利米香「米雪兒」、岑品事業股份有限公司「AGAR-AGAR鳳尾 脆梅石花凍，9／29(五)發放阿里棒棒有限公司「啵啵魚捲」；9月30日發放博勝行「飛魚卵香腸」、樂品喜塘咖啡「卡拉瓦卡石蓴餅」；10月1日發放漁品軒有限公司「漁品鮮饌-竹簍海鮮米粉」，每日好禮不斷。