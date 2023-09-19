張哲瀚在吉隆坡舉辦「洪荒劇場」演唱會。（冉以音樂提供）

張哲瀚在吉隆坡舉辦「洪荒劇場」演唱會。（冉以音樂提供）

張哲瀚在吉隆坡舉辦「洪荒劇場」演唱會。（冉以音樂提供）

張哲瀚「洪荒劇場」2023演唱會於9／17在馬來西亞吉隆坡圓滿完成第二場巡演。去年開始以唱作歌手身份活躍的張哲瀚平均一個月就交出一首音樂作品，這次的演唱會現場，由他主導的舞台四篇章「啓航、抉擇、風暴、重生」相互交映，他也特地演唱《山河令》主題曲，表達對《山河令》製作人馬韜老師的懷念。

張哲瀚因在熱播劇《山河令》中的精湛演技頗受觀眾認可，他飾演的周子舒一角更是將其推向國際市場。這次演唱會上他重新穿上了戲服，為的是對發堀他的伯樂—製作人馬韜老師的懷念，今年6月馬韜因病過世，張哲瀚十分不捨，特地在舞台上再次穿上戲服演唱主題曲。

張哲瀚哽咽落淚表示：「我一直希望這位朋友能來到現場，彩排的時候不由自主會想到她，也希望她在天上能聽到我唱歌給她聽。很多人問過我：『後悔嗎？』其實我從來沒有後悔過，我心裡只有對她的感恩和感謝，她永遠都會活在我的心中。」

他也演唱〈給電影人的情書〉，他對台下3000多位粉絲說：「我非常喜歡這首歌，我覺得字字句句都寫到了我的心裡。我也是一個電影人，想跟大家做一個特別的約定，我知道很多人都想看我繼續演戲，看我出現在螢幕裡，我跟你們想的一樣，而且我也會繼續的朝這個方向努力，以後的每一場演唱會我都會唱這首歌，直到有一天我出現在螢幕裡，這首歌就不唱了。」他也將於9／25推出最新中文單曲〈追〉，這首單曲將於9／22～24在HIT FM首播。