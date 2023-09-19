AI概念股中，緯創(3231)收盤失守百元價、廣達季線不保、英業達(2356)失守50元後，下探半年線支撐。而蘋概股今天表現雖然相對有撐，但大立光(3008)收盤漲幅收歛，也壓低加權指數。

大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，美國聯準會即將召開利率會議，市場相對呈觀望態勢，周一美股4大指數全面收紅。台股早盤由AI股、蘋概股領軍下緩步向上；然受到龍頭股近期傳出延後先進製程設備交貨消息影響，AI指標股由紅翻黑。

據了解，台積電通知艾司摩爾等供應商，延後先進製程設備交貨。台積電則表示不評論市場傳聞。台積電美國廠建廠進度延後1年早在上季法說已揭露，因此推遲設備訂單並不意外。只是，台積電近期承壓除了美國廠延後之外，台灣建廠也略受影響，還有就是英特爾宣稱2024年就要量產2奈米，比台積電預定的時程快了1年。

此外，近期因輝達(NVIDIA)AI晶片供不應求，供應鏈飽受缺料之苦。廣達董事長林百里近日就點出，「訂單我是不愁」，要看供應鏈，「我們是煮飯的，沒有米不行」。

徐慧芸表示，現階段將進入投信季底作帳行情，加上中秋連假效應，個股短線波動恐震盪加劇。不過觀察蘋果iPhone 15新機預購狀況相當熱絡，部份熱門機型的出貨時間已經延到10月，半導體及相關供應鏈如充電設備、顯示器等廠商接單量有望進一步提升，近期營收成長動能強勁，可觀察長線布局良機。