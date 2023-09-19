由於重大計畫案及人口大部分集中於六都，因此六都總分配額高，若計算人均分配金額，新北市、台中市、桃園市人均分配不到2萬元，六都以外縣市雖然總分配額低，但因為人口數少，人均分配額都超過2萬元，如連江縣總分配額19.31億元是全台最低的縣市，不過其人口僅1.4萬人，人均分配額是全國唯一破10萬元的縣市，台北市以總分配額729.50億居冠全國，平均每人分配2.9萬元為六都最高，但在台北市成家不易，平均購屋總價2,415萬元，房價是全國最高，其他五都平均購屋總價皆破千萬，人均分配額最低的新北市，平均購屋總價1,471萬元，購屋壓力也大。

郎美囡指出，地方重要財源有兩大管道，第一是來自財政部的統籌分配稅款，第二是行政院主計總處分配給地方政府的一般性補助款，長年來財政資源集中於都會區，也因六都大型建設計畫及開發案多，更容易吸引企業進駐、發展產業，人口自然跟著多，因此不動產的居住、商用需求高，當區域具有發展性的議題，如軌道建設、園區等，房價更容易被推升，反觀六都以外縣市，通籌分配款款少，難以推動重大建設，加上產業種類少，人口成長有限，人均分配的財政資源高於六都，也因為建設議題少房價攀升速度慢，價格反而相對親民。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近幾年來因人口有老化、衰退的問題，各地方政府積極強化福利政策，期望能吸引人口回流或自然成長，例如台東市拉高生育補助，去年台東縣的出生人數是全台唯一正成長的縣市，雙北多年來也因居住成本高築等問題，讓人口移往桃園市甚至基隆市，如何合理分配財源，穩固人口結構，挑戰各縣市政府因應能力。