進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲因此成為眾矢之的，他近日請辭，但被行政院慰留。對此，民進黨前立委謝欣霓批評，留下陳吉仲的決定是「硬要受傷球員打完比賽」，沒想到因此遭網友出征，讓她氣得砲轟，「痛惡民主政黨只能一言堂」。

陳吉仲17日遭爆，為進口蛋爭議請辭，在事發第一時間，行政院前院長蘇貞昌還痛批，陳當時還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒有要他辭職，就有人急著放話操作，這非常惡劣，後行政院證實，陳確實口頭請辭，但獲慰留。

謝欣霓昨（18）日在臉書發文表示，在球場上，球員已經嚴重受傷，但前教練還堅持要他打完比賽，「是打算輸球嗎」？但不少網友不同意謝欣霓的說法，在她的貼文留言表示，「人民要的是認真做事的人，而不是整天只想贏球的球員」、「自己的隊友被攻擊，妳不鼓勵、支持他就算了，還跟著旁人在那邊說風涼話」、「妳想當高嘉瑜第二嗎」、「又來一個助他人威風、滅自己士氣的人」。

針對網友批評，謝欣霓今再次發文回擊，稱她反對2024政黨輪替，但更痛惡民主政黨只能一言堂，她怒嗆，把這些錢省下來去銷毀雞蛋，不用找網軍出征她，「這些no face的網軍，就是2022大敗的主因。

而針對請辭獲慰留一事，陳吉仲今受訪回應，行政院長陳建仁交代，自己要把提議說清楚，要提出所有的精進措施，「本來就該負政務官的責任，我完完全全不會迴避」。