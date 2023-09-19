耗時7年、花費500億打造的潛艦國造原型艦將在本月28日於高雄小港舉行下水儀式。潛艦國造小組召集人、國安會諮委黃曙光日前接受日媒《日經亞洲》專訪，提到台灣若能打造一支「難以對付的艦隊」，就能阻止解放軍包圍台灣本島。不過根據《日經亞洲》最新報導，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家簡以榮認為，台灣潛艦仍無法有效阻止中國進犯。

報導指出，台灣國防部一直嚴守潛艦國造計畫內容，拒絕提供關於設計、規格、零件來源等訊息。潛艦的威懾能力究竟如何，仍然存在許多觀察空間。

曾在白宮國安會擔任台灣、中國與蒙古事務主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，由於台灣自製潛艦「缺乏獨立空氣推進能力」，面對中國解放軍時，將受到對方「反潛能力的壓制」。

潛艦國造原型艦模型。（中央社）

因此，簡以榮認為，國造潛艦不會遏阻中國持續在台海周邊進行侵擾活動。

台灣今年的國防預算規模達到新台幣5800億，比起2019年的3800億增加不少。預計2024年的國防預算將達到新台幣6600億元。

不過也有其他專家提出較為樂觀的看法。倫敦國王學院東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）認為，潛艦國造「象徵著台灣著手長期打造傳統威懾能力」，是「非常重要的一步」。

華盛頓智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）副主任鄭哲軒（John Dotson）則表示，先不論效能如何，潛艦國造都是台灣本土國防工業和未來趨勢的一個里程碑，「這是台灣造船業從未涉足的領域。」

此外，整個國造潛艦計畫也見證台灣擴大與其他國家的軍事合作往來。根據英國政府資料，去年前9個月批准對台出售的潛艦相關零件和技術，金額達1.67億英鎊（約新台幣62億元），比過去6年的加總還多。前英國駐台代表處長麥瑞禮（Michael Reilly）表示，這是英國對中國「日益強硬態度和壓力的回應。」

潛艦國造構想最早在90年代由李登輝總統提出，並於蔡英文執政期間付諸實現。而台灣即將迎來總統大選，下一任政府還會不會繼續造艦？外界普遍持正面態度。

澳洲國立大學政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，考量到中國的持續威脅，以及台灣維持水下嚇阻力量的必要，即使侯友宜當選，也不太可能取消潛艦國造計畫，「台灣已經投入了大量資源，技術轉移的機會非常珍貴。這不是他會挑起的爭端。」