國4豐潭段工程完工照片。（高公局提供／簡立欣台北傳真）

由交通部高速公路局主辦的第24屆金路獎頒獎典禮，即將於9月22日（周五）下午2點於台北市青少年發展暨家庭教育中心3樓台北演藝廳登場。

交通部表示，從2000年辦理第一次金路獎，迄今已邁入第24屆，引領交通人為美好交通環境努力。本屆頒發獎項共有6大類、53個獲獎機關及單位。傑出工程第一名共有兩名，分別是「國道4號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程」及「台20線78K＋500寶來一橋改建工程」。

為有效紓解中部塞車路況，2017年12月開始興建「國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道」工程，本工程最大特色是用地最小化、資源最適化（懸臂工作車達22部）施工，克服疫情嚴峻、普遍缺工缺料困境，如期如質完工。

台20線寶來一橋是通往寶來溫泉及桃源地區部落重要通道。改建前，因淤積嚴重通水斷面嚴重不足，近年常因颱風豪雨溪水暴漲而封橋，造成當地部落民眾通行受阻，重創產業發展。歷經1036天努力，雖遭遇梅雨及水災重創工區，淹沒工區設施，但全體同仁克服萬難，2022年4月3日終於開放新橋通車，為當地注入一股活力，也奠定南橫公路全線通車基石。