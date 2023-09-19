傳訊息容易因對用字的理解不同產生誤會，一名女子和同事用訊息溝通公事，她大多回覆「好喔」，前輩指她工作態度隨便，她問網友怎麼回最適合，多數人建議公事一律用「好的」或「收到」，不僅正式也比較不會出錯。

原PO昨（18）日於PTT女板指出，和同事用LINE溝通交辦事項，她都以「好喔」回覆對方，卻被同事認為隨便，批評她工作態度不謹慎，讓她超級疑惑，問如何表達最適合？

貼文隨即引發網友討論，「『好喔』感覺是比較隨便啦」、「第一次看到有人在職場用『好喔』」、「回『好』就好，但我覺得糾結這個沒什麼用」、「『好』，一個字就好了」、「對老闆只能回『好的』、『收到』、『了解』，同事就看交情」。

多數人認為公事最好用「好的」或「收到」，「我一律回答『好的』」、「公事上用『好的』最安全，不易出錯」、「『好的』比較正式」、「回好的或收到最安全」、「一律回『好的』」、「我都回『好的收到』」、「我對老闆是正經公事，回 『好的收到』，非公事回『好哦』」、「好的是首選，收到次選，其餘答案都是沒社會化」。