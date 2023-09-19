國防部從未公布共軍陸地部隊動態，尤其是所謂的「火箭軍」機動部署。國防部日前罕見地在共機出動103架戰機侵擾之際，特別點名嚴密監控「遠火部隊」，舉動相當罕見。據透露，國防部監控的遠火部隊，實際上就是目前共軍最先進，射程可達500公里的「PHL191遠程火箭」，由於全台都在射程範圍難，威脅極大，也是國軍密切關注主要對象。

共軍近年來大幅發展遠程火箭，這也是未來對台攻擊主要模式之一。「PHL191遠程火箭」若是部署在福建沿海，全台幾乎涵蓋在射程範圍內，比起單一導彈，可以造成更密集的攻擊，因此威脅最大。

目前PCL-191火箭已發展出4種型號，分別為300公厘口徑的10管火箭，最大射程120公里；370公釐口徑的8管火箭；610公釐口徑的2管火箭，最大射程300公里；750公釐口徑的單管火箭，最大射程480公里，精準度30公尺。對我方威脅程度極大。

國防部(18)日表示，自9月17至18日晨間，國防部計偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。

國防部強調，臺海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。