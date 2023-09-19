日前陽明交通醫院加入宜蘭縣IDS團隊，照護南澳、大同原鄉居民健康。（陽明交通醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

由經濟部國貿局、外貿協會與企業贊助支持，並與台灣利他資源整合社會企業和陽明交通牙醫團隊合作打造而成的「數位牙科巡迴車」增加機動性。（陽明交通醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立陽明交通大學附設醫院秉持無牆醫院網網相連照護理念，將醫療資源帶入社區、偏鄉。日前加入宜蘭縣IDS團隊，照護南澳、大同原鄉居民健康，更斥資千萬元啟動IoMT醫療物聯網，提供遠距照會服務，給予精準完善治療。今（19日）由院長楊純豪及健保署長官等深入東澳村，宣告偏鄉遠距行動醫療將跨入新世代。

陽明交大醫院結合公共衛生教育、醫療，自2006年即從醫學生教育開始投入教育與醫療的資源；2009年起牙醫、西醫參與宜蘭偏鄉IDS（山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）的醫療服務計畫，關懷照護弱勢，前往南澳鄉提供耳鼻喉科、婦產科及牙科巡診服務；2011年另增大同鄉的腸胃科、眼科及內外科山地巡迴醫療服務。

定點的東澳復健醫療站於2013年2月開始啟用，提供當地民眾家醫科、復健科、風濕免疫科及中醫科等專科看診，改善當地民眾復健醫療的可近性，免於長期奔波勞苦並減少藥物負擔，針對當地民眾就醫需求所設立的專科醫療科別，幾乎等於是小型綜合醫院。

院方表示，原鄉交通不便、醫療設備不足，部落長輩除了慢性疾病外，也有許多「專科醫療」需求，各大醫院考量整體醫療量能，要持續前往偏鄉執行診療服務的確不容易，至今陽明交大醫院參與偏鄉醫療超過十年，便思考如何把醫院的專科設備與專業照護帶入原鄉，故未來運用新醫療科技與遠距照護將是發展重點。

遂院方今在東澳復健醫療站舉辦「2023愛在原鄉、行動醫療e起出發」記者會，邁進E世代行動醫療里程碑，啟動IoMT醫療物聯網，強化原鄉的行動專科醫療儀器，近期更投入上千萬元結合複合式遠距醫療資訊網路與電子病歷應用，可將生理監測、檢查數據或影像即時傳至醫院系統，必要時由醫療團隊提供遠距照會服務。

此外，山地鄉醫療資源貧瘠，多年來陽明交大醫院行動牙科醫療團隊每周定期至南澳衛生所駐診及國小學童巡迴醫療、塗氟等，偏鄉學童齲齒率大幅下降，民眾就近獲得牙醫資源，同時為減少偏鄉病患牙齒檢查和治療的等待時間與回診的次數，由經濟部國貿局、外貿協會與企業贊助支持，並與台灣利他資源整合社會企業和陽明交通牙醫團隊合作打造而成的「數位牙科巡迴車」增加機動性。