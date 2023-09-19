DIGITIMES「亞洲供應鏈（ASC）250排名調查」以亞洲國家資通訊（ICT）產業供應鏈相關企業為主軸，分析來自中國大陸、日本、韓國、台灣、印度和東南亞等國家地區的近5千家公司的財務表現數據，深入檢視供應鏈最新情勢與亞洲各國競爭力。

根據ASC 250營收排名前20家企業分析結果顯示，在科技硬體相關產業方面，DIGITIMES發現專注於下游技術產品、設備及消費電子業務的公司，去年營收大多出現下滑，僅晶圓代工龍頭台積電(2330)有顯著成長。

汽車／電動車相關產業方面，前20名的7家汽車製造商中，豐田、本田和中國大陸的上汽等傳統汽車巨擘2022年銷售均下滑，而比亞迪、現代和起亞等提早布局電動車產業的公司則均見成長，其中比亞迪年增達80％。

其次，觀察進入ASC 250名單的公司，主要來自中國大陸、日本、台灣和韓國，合計數量為達238家。其中，中國大陸公司大幅提升至107家，去年營收達1.42兆美元、年增9.2％，無論在規模和成長速度均超越日本。

DIGITIMES指出，中國大陸科技產品及設備產業主要業者去年營收出現不同程度下滑，反觀電動車及電池供應商營收則年增逾20％，凸顯中國大陸充分利用其龐大內需市場結合政策支持，將電動車、電池和能源儲存扶植為製造業轉型升級的主要驅動力。

居次的日本有74家公司進入名單，但去年營收年減3.9％，為東亞四地中唯一出現衰退者，占比亦降至30％以下。DIGITIMES分析，主要由於半導體零件短缺、消費電子需求放緩和電動車典範轉移，形成日本汽車製造商經營挑戰。

而韓國及台灣去年營收則分別年增2.6％、2.3％。DIGITIMES分析，台灣公司去年營收成長主要受惠台積電和聯電(2303)等晶圓代工廠，韓國公司則主要受惠現代和起亞在電動車市場的表現，並帶動當地電池供應商發展。

最後，通膨、俄烏戰爭、中國大陸封城、美國聯準會升息等衝擊去年全球消費市場，曾是驅動消費電子產品主要需求的宅經濟，影響自去年首季逐漸消弭，相關系統硬體公司削減出貨預期，進而影響IC設計、封測及電子零組件等上游領域公司表現。

調查結果顯示，科技產品和設備、消費性電子及電子零組件去年營收分別年減1.3％、4.5％和5.7％，但入榜的半導體業者去年營收仍年增11.7％，其中台積電、聯電和中芯國際等晶圓代工廠均年增逾30％。

DIGITIMES分析，晶圓代工廠因位處供應鏈頂端，受消費需求走弱影響不如下游客戶迅速。然而，PC及智慧手機需求減弱，台積電、聯電及中芯國際去年下半年稼動率均下滑，如台積電7奈米去年第四季稼動率僅60％，並將全年資本支出自400～440億美元降至360億美元。