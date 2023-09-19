大陸在人工智慧（AI）領域越來越強大，根據俄羅斯衛星通訊社報導，特斯拉創辦人馬斯克，日前在聯合國大會期間與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤時說，大陸已成為AI領域的頂尖國家之一，他認為，大陸有潛力在有關領域成為第一名。

報導指出，馬斯克與尼坦雅胡在本次會談討論AI對人類的潛在風險和利益。馬斯克在會上表示，在AI領域領先的國家，大陸肯定是其中之一，而且是領導者之一，有潛力成為第一名。

雖然西方國家對大陸可能缺乏AI監管措施感到擔憂，但馬斯克說，他曾親自與大陸領導人會面，討論AI的風險，而大陸領導人對AI所帶來的風險非常敏感。

值得關注的是，大陸國家主席習近平8月時在約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會上曾表示，AI是一個新領域將帶來風險，他呼籲金磚國家需要組建一個共同的AI管理機構。